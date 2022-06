"Il quadro attuale non è molto confortante, perché la Serie A ha perso terreno non solo sulla Premier League, ma anche su Liga e Bundesliga, nel valore della produzione e nei ricavi dai diritti audiovisivi. La situazione delle infrastrutture vede solo quattro stadi di proprietà e un’età media degli impianti di oltre sessant’anni, con il 90% degli stadi del tutto carenti sotto il profilo dell’efficienza energetica. I bilanci delle società sono in sofferenza, con casi di profondo indebitamento e frequenti ricapitalizzazioni”. Le dichiarazioni di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, fotografano l’ineluttabile regressione del calcio italiano. Ma sono parole destinate a cadere nel vuoto. Come direbbe l’antico oratore romano Quintiliano: “Ars dicendi bene”, “l’arte del parlar bene”. Buon contorno estetico d'un eloquio fluente e limpido, ma scevro di contenuto. Parole, parole e ancora parole. Da diversi anni ci si interroga sul declino strutturale del sistema pallonaro, disquisendo di ‘giovani non lanciati’, ‘troppi stranieri’, ‘squadre B’, ‘miglioramento delle infrastrutture’, ‘lavoro sull’educazione culturale’, ‘accrescimento della formazione’. L'attenzione mediatica dei 'problemi alle radici' sale come un climax ascendente ogni istante in cui la Nazionale italiana di calcio fallisce un appuntamento importante. Ma discutere delle complicazioni che attanagliano il calcio italiano è divenuto un puro esercizio di retorica, svuotata d'ogni significato. Sono discussioni che non assumono nemmeno lontanamente le sembianze della sterzata decisa nelle segrete stanze dei bottoni.

I politici del pallone, negli ultimi anni, hanno condotto il calcio italiano sull’altare più elevato delle figure barbine. Un circo mediocre, tenuto sotto il tallone dall’avidità di impresari incollati alla loro poltrona, procrastinando ogni possibile cambiamento in positivo.

- Rimembriamo il caso Pro Piacenza di febbraio 2019. Il club versava in condizioni economiche disastrose, dopo mensilità non versate ai tesserati, messa in mora e svincolo dei giocatori. La Lega dispose per il 14 febbraio l'obbligo di rientro in campo, pena la radiazione del club. E al Paschiero di Cuneo comparvero 7-8 ragazzetti presi dalla strada, alcuni dei quali nemmeno tesserati, costretti all'umiliazione domenicale. Annesso e connesso il selfie del massaggiatore della squadra, in piazza centrale a Cuneo, mentre s’apprestava a mangiare un panino prima dell’esordio tra i professionisti (concluso pochi minuti dopo per uno stiramento). Stiamo parlando di professionismo! Il 20-0 deve risuonare come una sirena giornaliera nelle orecchie di Ghirelli, Gravina e compagnia cantante. Quante volte abbiamo sentito: "Basta casi Trapani, Pro Piacenza"? Puro esercizio retorico.

- Rimembriamo una delle più grandi commedie dell’assurdo dell’ultimo ventennio sportivo: il caos ripescaggi dell’estate 2018. In Serie B non s'iscrivono Cesena, Bari e Avellino. Il commissario Unico Federale, Fabbricini, accoglie la richiesta della Lega B per mutare il format del campionato, riducendolo a 19 squadre. Il motivo? La spartizione dei proventi televisivi e commerciali. Ricordo le immagini di Sportitalia dei calendari di B bloccati dalla FIGC durante il suo stesso svolgimento in diretta nazionale. Uno scempio, orchestrato da Fabbricini su assist di Balata, con il primo che modificò le noif (norme federali) al fotofinish, quando la linea temporale della regolarità prevedeva un anno di anticipo. E via di ricorsi e contro-ricorsi. Perché Pro Vercelli, Ternana, Novara, Siena e Catania versarono nelle casse federali pure gli ultimi centesimi dei milioni necessari alla presentazione delle domande di ripescaggio. In una graduatoria che non fu mai resa pubblica dalla FIGC.

- Rimembriamo la mancata riammissione della Virtus Entella alla Serie B 2018/2019. A favore dei liguri si pronunciò, con una sentenza, la Cassazione dello sport, il Collegio di garanzia del Coni, che il 19 settembre riammise i liguri in cadetteria, senza però che alcun organo federale ottemperasse la pronuncia. Un danno clamoroso per la società: il TAR spiegò che era passato troppo tempo dall'inizio del campionato, e che prevalse l’interesse alla regolarità del campionato. L'Entella rimase ferma fino a novembre inoltrato, iniziando la Serie C con una decina di gare da recuperare. L'ultima delle quali, udite udite, (Piacenza-Entella, che era in programma a ottobre) calendarizzata ad aprile in barba alle norme federali che prevedono tassativamente che la gara d'andata si giochi prima di quella del ritorno. Fu tra l'altro una partita decisiva per le sorti del campionato, che vide poi i liguri promossi in Serie B all'ultima giornata, dopo un'annata di assurde peripezie per le incomprensibili decisioni degli organi del calcio italiano.