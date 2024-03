Tutto facile per l'Argentina nell'amichevole contro El Salvador. La Seleccion vince 3-0 con le reti di Romero, Enzo Fernandez e Lo Celso che trasforma in oro l'assist di Lautaro Martinez, in campo per 90' nella notte di Philadelphia.

Raggiunto da TyC Sports dopo il triplice fischio, il Toro viene incalzato anche sull'astinenza da gol con l'Albiceleste che si trascina dal 23 settembre 2022, contro l'Honduras, quando arrivò il suo ultimo graffio in una delle tournée precedenti il ​​Mondiale in Qatar. E il capitano dell'Inter manda un messaggio forte a chi lo critica: "Con calma, cerco di farmi vedere in campo. Lascio parlare la gente, questo mi interessa poco perché in ogni allenamento faccio vedere all'allenatore che sono sempre a disposizione della squadra per qualunque cosa. Per partire da titolare, da sostituto o non entrare proprio. Insomma, lavoro per indossare questa maglia perché è la più bella. Mi piace competere, mi piace dare il massimo. A volte il gol non arriva, oggi ci ho provato e non riusciva ad entrare, ma continuerò a lavorare. Spero che nella prossima partita avrò l'opportunità di segnare, sorridere di nuovo e dimostrare a tutte quelle persone che parlano così tanto di me che si sbagliano".

