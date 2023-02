Giornata di presentazione ufficiale in casa Spal per Gabriel Brazao, il portiere brasiliano che l'Inter ha girato in prestito agli estensi negli ultimi giorni di mercato. Il giovane estremo difensore ha espresso in primo luogo la sua soddisfazione per essere approdato in Emilia: "Sono molto felice di essere arrivato a Ferrara, una città così bella e con un tifo così caldo. Non stiamo attraversando un momento positivo, ma sappiamo qual è la strada per uscirne. Spero di poter aiutare ogni giorno i miei compagni a fare meglio, per trovare la vittoria e riuscire così ad uscire da questa situazione perché la SPAL non merita questa posizione in classifica". Poi si descrive: "Mi ritengo un portiere completo, certamente l'infortunio ha rallentato la mia crescita, ma adesso mi sento pronto a dare tutto me stesso per aiutare la squadra. Se devo individuare dei punti di forza a livello personale dico: il gioco con i piedi, le prese alte e l'uno contro uno. Ho attraversato un brutto periodo dopo l'infortunio ma adesso mi sento bene e ho voglia di recuperare tutto il tempo in cui sono stato costretto a restare fermo. Ho avuto anche la possibilità di partecipare a due raduni della Nazionale maggiore e lì ho potuto conoscere personalmente Allison ed Ederson, che sono entrambi un punto di riferimento per me."