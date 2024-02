Emil Audero sempre più vicino a fare il suo debutto in Serie A con la maglia dell'Inter. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Yann Sommer non è ancora al 100% dopo l'influenza e quindi contro il Lecce potrebbe lasciare la porta all'ex Sampdoria. Simone Inzaghi riflette concretamente sulla possibilità di usare Carlos Augusto come marcatore a sinistra nella linea a tre, con conseguente turno di riposo per Alessandro Bastoni, e di piazzare Yann Bisseck a destra, al posto di Benjamin Pavard.

A centrocampo, uno tra Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan farà spazio a Davide Frattesi. Per Kristjan Asllani spazio nella ripresa. Inzaghi oggi ha provato la coppia Arnautovic-Sanchez con Lautaro Martinez fuori nella rifinitura. Convocato per Lecce anche l'attaccante della Primavera Sarr, che completerà la rosa.

