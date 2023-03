Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna: l'Inter del 2023 ha perso terreno contro le medio-piccole, in controtendenza con quanto avvenuto nella prima parte di stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , già a Lecce, nella prima di campionato, si poteva intravedere questa cattiva tendenza. E oggi Simone Inzaghi si troverà di fronte proprio i giallorossi di Baroni: l'obiettivo è chiudere il cerchio e ripartire. Nel nuovo anno sono già stati bruciati 10 punti sulla carta più che possibili e la classifica sarebbe stata decisamente differente.

"Dalla partita-incubo con il Bologna è arrivata tutta l’unità di soccorso ad Appiano: i dirigenti hanno detto, anche in pubblico, che serviva un cambio di marcia deciso, visto che l’intero progetto sportivo nerazzurro passa dalla qualificazione all’Europa dei grandi. E poi è toccato allo stesso Simone trasferire il diktat societario ai suoi ragazzi con tono più duro del solito: Inzaghi ha davvero usato la frusta, a testimonianza della delicatezza della situazione, e ha messo tutti di fronte alle proprie responsabilità. L’ultimo tassello è il passaggio, non certo usuale, di Zhang ad Appiano: venerdì il presidente ha assistito all’allenamento a bordo campo e poi ha pranzato in un clima sorridente con squadra e allenatore", riferisce la Gazzetta. E Inzaghi, alla vigilia, ha scelto di caricare l'ambiente, parlando di rabbia e voglia di riscatto. "Le scelte del tecnico vanno quindi lette guardando all’intero periodo e, nel complesso, Inzaghi scommette soprattutto sulla crescita di Brozovic, finora la controfigura di ciò che era: oggi il croato è in strettissimo ballottaggio con Mkhitaryan. E Simone conta pure sulla definitiva esplosione di Lukaku, che contro il Lecce segnò il primo gol illusorio della sua seconda vita nerazzurra: pareva l’inizio di una favola, ma le speranze sono state un po’ tradite", si legge.

