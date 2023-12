Il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian è stato ospite quest'oggi di Radio Serie A con RDS. Il ragazzo padovano, arrivato in rossoblu dall'Inter in estate, commenta in primo luogo la strepitosa stagione dei felsinei di Thiago Motta: "Siamo un gruppo unito, durante gli allenamenti siamo molto affiatati e credo che questo faccia la differenza. Sono felice di essere qua e sto cercando di dare il meglio. Siamo tutti fondamentali, chi gioca sempre e chi gioca meno; il calcio è uno sport di squadra e c'è bisogno di tutti sia durante l'allenamento che in campo. Ndoye è velocissimo, in allenamento quando ti capita di marcarlo in uno-contro-uno devi farti il segno della croce. Imprendibile. Joshua Zirkzee è un ragazzo umile che lavora e si impegna molto, stanno uscendo tutte le sue qualità che noi ci godiamo e cerchiamo di arrivare a fine campionato nel migliore dei modi".

Fabbian parla ovviamente anche dei suoi trascorsi con le giovanili dell'Inter: "Il legame con i compagni è qualcosa che ti porti anche fuori dal campo; mister Cristian Chivu è stato fondamentale nel mio percorso: mi ha dato modo di crescere ed è stato bello finire con la vittoria del campionato Primavera. Ci ha trasmesso tutta la sua esperienza e avendo fatto il calciatore ha passato tutte le fasi che anche noi abbiamo vissuto e questo fa sì che capisca certe dinamiche e ci aiuti a migliorare dove serve davvero. Un allenatore che ha giocato e fatto tanto come lui, da noi viene visto come un esempio e guardato con l'ammirazione e la voglia di replicare quanto ha fatto in carriera". Si parla anche dell'esperienza con i fratelli Inzaghi: "Sono stati utili per la mia crescita, ho cercato di prendere il meglio da ognuno di loro. Ad oggi seguo l'Inter; Nicolò Barella è un giocatore completo in grado di fare tutto, è un esempio che cerco di guardare e da cui prendere spunto".