Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, inaugura la stagione del club rossoblu con una conferenza stampa nella quale fa il punto anche sulle trattative di mercato della squadra di Claudio Ranieri: "La squadra sarà rinforzata, cercheremo gli elementi funzionali, conoscendo le basi che darà il mister, avendo un occhio di riguardo per profili giovani, che abbiano grande motivazione perché la piazza richiede questo. Dovremo mettere anche un po’ di esperienza di categoria, perché tanti ragazzi che arrivano dalla stagione scorsa non hanno tanti minuti in Serie A e cercheremo di fare anche qualche operazione di rilancio, perché questa società ha le qualità e la situazione ambientale per ridare determinati valori a chi ha avuto le difficoltà. Do un indicazione anche degli step di mercato: dopo Bari c’era da andare a capire le situazioni contrattuali pregresse, come quelle di Marin, Vicario, Raoul Bellanova. La priorità è stata data a queste situazioni per capire anche quale potesse essere il tesoretto da mettere da parte".

Bonato offre poi ulteriori dettaglio: "Dopo il tesoretto ottenuto con queste cessioni abbiamo prelevato il giovane Sulemana, e stiamo lavorando alcune situazioni come quella di Jakub Jankto che da domani dovrebbe raggiungere la rosa, poi Simone Scuffet e Gaetano Oristanio. Questi giocatori hanno giocato all’estero e hanno voglia di tornare in Italia, Oristanio in Olanda ha fatto bene e potrebbe essere un profilo giovane su cui puntare. Il Cagliari ha bisogno di grande motivazione e questo è il motivo per cui sono stati scelti. Mancano alcuni dettagli, se Oristanio si facesse sarebbe un prestito con diritto di riscatto e controriscatto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!