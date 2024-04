Kristjan Asllani si è concesso ai microfoni del programma ABC Morning Show per parlare della sua esperienza all'Inter (QUI IL VIDEO DELL'INTERVISTA). "Continuo a dire che per me non esiste posto migliore dell'Inter. Qui ci sono tanti campioni che mi aiutano ogni giorno. Ora ho due anni di esperienza e sono entrato nel gruppo al 100%. Amo i miei compagni e loro amano me. Per me è un sogno", le sue parole.

"Mi trovo molto bene con tutti, ma con Frattesi e Lautaro vado molto d'accordo. Calha invece mi ha preso molto vicino a sé, mi ha parlato tante volte e nelle partite in cui non c'era mi scriveva - ha aggiunto -. Lui per me è un idolo. Sto imparando tanto da lui, è un giocatore che ha tantissima esperienza e voglio continuare ad imparare ancora di più".

Chiusura dedicata all'Europeo con l'Albania. "Andarci e giocare con le squadre più forti è la cosa più bella - conclude -. Abbiamo una possibilità, sappiamo che è difficile. Abbiamo partite speciali, cercheremo di sorprendere".