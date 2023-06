Giornata speciale in casa Inter, è il THURAM-DAY. L'attaccante francese è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Milano per dare il via alla sua avventura in nerazzurro. Prima le visite mediche e poi la firma sul ricco contratto che lo legherà all'Inter. Scopriamo chi è Thuram, i suoi numeri e il suo possibile legame in campo con Lautaro. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).