Mehdi Taremi è ufficiosamente un nuovo calciatore dell’Inter. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il giocatore non rinnoverà col Porto e salvo clamorosi imprevisti sarà il primo iraniano della storia nerazzurra.

Verrà ingaggiato a parametro zero, come comunitario visto che tale diventerà nei prossimi mesi. L'accelerata è arrivata nei giorni scorsi, dopo un incontro nella sede dell'inter con i mediatori dell'affare. A Taremi è stato garantito un biennale da 3 milioni netti a stagione con opzione per un altro anno più una commissione per gli agenti. Viene ritenuto dai dirigenti l’acquisto perfetto per puntellare il reparto avanzato, potendo agire da prima o seconda punta.

Fondamentale la volontà del giocatore di cimentarsi con una realtà diversa. A Coppa d'Asia terminata, verranno definiti anche i dettagli rimanenti.