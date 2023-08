"Il leone è tornato, ma dovrà rimanere in gabbia per una settimana. Alexis Sanchez dalle 12 di ieri è tornato a essere ufficialmente un giocatore dell’Inter, ma per vederlo in campo bisognerà attendere la terza giornata, quando domenica 3 settembre alle 18 a San Siro i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina. Sanchez, infatti, nonostante ieri si sia già allenato in gruppo, non dovrebbe partire oggi pomeriggio alle 18 per Cagliari insieme alla squadra.

E’ vero che sta bene, che si è tenuto in forma con allenamenti personalizzati, ma l’Inter non vuole accelerare i tempi e lo farà esordire con una settimana di sedute col gruppo (se andrà in Sardegna, sarà solo per stare con la squadra)". Questo quanto riferisce oggi Tuttosport.