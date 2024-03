La vittoria dello scudetto per scacciare l'ombra di Conte. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, a Simone Inzaghi il successo in campionato, sempre più vicino, servirà soprattutto per spazzare via la macchia che aleggia sulla sua schiena per il titolo perso due anni fa. Vincendolo, eguaglierebbe il predecessore in Serie A ma aggiungendo altre cinque coppe e con un percorso in Champions nettamente migliore.

In più, può superarlo nei punti conquistati nell'anno dello scudetto, visto che Conte ne conquistò 91 nel 2020-21, con una squadra capace di segnare 89 gol e subirne 35. Ad oggi è ampiamente in linea per fare meglio, visto che di punti gliene mancano 16 ed è già a 70 reti fatte e 13 subite. A questa velocità arriverebbe a quota 102 punti, ma su questo potrebbe influire molto la Champions League e lo snodo con l'Atletico di mercoledì.

Il calendario, invece, può essere un alleato perché l'Inter ha davanti tre scontri diretti con Napoli, Milan e Lazio e saranno tutti a San Siro. Oltre alla "quota Conte", ci sono anche i 97 punti di Roberto Mancini nel 2006-07 da poter superare e anche i 102 sempre di Conte alla Juventus nel 2013-14.