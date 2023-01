Inter opaca nonostante il successo sul Verona? "Volendo vederla dal lato di Inzaghi, i nerazzurri in questo 2023 hanno vinto tre partite (la prima col Napoli) e pareggiato quella col Monza al 93' dopo che gli era stato tolto il possibile 3-1. Insomma, l'Inter non starà brillando, la condizione non sarà ancora quella dei tempi migliori, ma i risultati sono dalla sua e questo conta, soprattutto se mercoledì la squadra dovesse vincere il primo trofeo della stagione - si legge -. Ieri, seppur contro una squadra che ha segnato solo 15 reti in A, la difesa ha retto bene; Calhanoglu ha dimostrato di essere completamente recuperato, così come Barella.