L'Inter è tornata a rifarsi del male da sola a Napoli, riprendendo il vizio di complicarsi la vita. E ora, evidenzia la Gazzetta dello Sport, "in caso di ulteriore caduta la situazione rischierebbe di nuovo di precipitare e a quel punto diventerebbe decisivo l’ultimo turno di campionato col Torino, a 6 giorni da Istanbul". Niente nona vittoria consecutiva, dunque, per Simone Inzaghi, che ha interrotto sul più bello il filotto non riuscendo ad eguagliare il predecessore Antonio Conte, l’ultimo tecnico dei nerazzurri a riuscire a mettere insieme così tanti successi consecutivi nell’anno dello scudetto.

Ora occorrerà subito voltare pagina, ripartendo nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina dalle certezze che sono venute a mancare complice il robusto turnover: "da Acerbi a Darmian dietro, passando per Dumfries e Dimarco sulle fasce. In mezzo riprenderanno possesso delle loro terre sia Brozovic che Calhanoglu, mentre la coppia di attacco dovrebbe essere quella incisa nella pietra per le serate di Coppa: Lukaku ieri ha dato ulteriori segnali, ma Dzeko è davanti", si legge sulla rosea.