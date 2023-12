Tre italiane su quattro hanno passato il girone di Champions, tutte da seconde. Mentre il Milan è retrocesso in Europa League. Lunedì, ore 12, il sorteggio: in prima fascia ci sono ben quattro spagnole, due inglesi e due tedesche.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Liga pare essere tornata ai tempi d'oro, con Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Real Sociedad a fare la voce grossa. Ok anche la Germania che vince i gironi con Bayern e Dortmund. Così così l'Inghilterra che avanza con Manchester City e Arsenal, ma perde Newcastle e Manchester United.

L'Italia, proprio come la Germania, ha perso una sola squadra (il Milan e l'Union Berlino), ma le sue rappresentanti ora attendono un sorteggio più complicato partendo dalla seconda urna. E se il Napoli sa già quantomeno di non poter affrontare nuovamente il Real Madrid che era nel suo gruppo, l'Inter pescherà un avversario di altissimo livello da un lotto in cui Dortmund e Atletico Madrid appaiono le meno accreditate. E questo fa capire l'altezza dell'ostacolo. La Gazzetta sottolinea ancora i rimpianti nerazzurri vedendo in seconda fascia squadre più abbordabili come Porto, Lipsia, PSV e Copenaghen (oltre al PSG).

Quelli conclusi ieri sono stati gli ultimi gruppi della Champions: dal prossimo anno ci sarà un torneo unico a 36 squadre, con 8 gare in casa e 8 in trasferta. I nerazzurri sono già sicuri di partecipare al ricchissimo Mondiale per Club 2025 col nuovo format, mentre il Milan non ha più speranze e il Napoli dovrà fare un miracolo per entrare al posto della Juventus.