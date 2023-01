Non sono moltissimi i tifosi di Milan e Inter che partiranno dall' Italia per assistere alla finale di Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita . "Spettatori dal vivo per questa stracittadina «meneghino-saudita» saranno i 68.752 spettatori del sold out già annunciato, di cui solo 500 però provenienti dall’Italia - scrive il Corriere della Sera - PSaranno 180 gli interisti provenienti da Milano (e da tutta Italia), di cui una sessantina i ragazzi della Curva Nord . Leggermente più numerosi — nelle cifre annunciate — quelli rossoneri, per i quali si parla di circa 300 biglietti già acquistati, di cui una larga parte dai circoli milanisti, affiliati all’A.I.M.C.(Associazione Italiana Milan Club)".

Numeri spiegati così dalla Curva Nord: "Abbiamo provato ad organizzare un charter per i tifosi della Curva Nord e alla fine non abbiamo raggiunto un numero sufficiente. Ma la Curva Nord ci sarà eccome...". I costi non aiutavano molto: "Al lordo di quelli per i biglietti di entrata allo stadio — si andava dai 35 euro (120 riyals) ai 1.250 euro (5.000 riyals) — c’è stato quello per la trasferta andata e ritorno (anche in giornata; senza pernottamenti), oltre a quello per ottenere il necessario visto d’ingresso in Arabia Saudita (oltre 190 euro). Il totale? Fra 1.000 e 1.100 euro per una toccata e fuga giornaliera".