Romelu Lukaku va di corsa e punta il Milan. Ieri primo giorno di allenamenti a Trigoria, in solitaria. "Nel primo allenamento Lukaku ha dato buoni segnali ma è quasi impossibile ipotizzare per domani sera, contro il Milan, qualcosa in più della panchina. Rischia invece di andare in tribuna Paulo Dybala, che anche ieri non si è allenato e che non dovrebbe rispondere nemmeno alla convocazione dell’Argentina. L’affaticamento all’adduttore destro, rimediato a Verona, va preso con cautela", riferisce il Corsera.