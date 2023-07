Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per il passaggio di André Onana al Manchester United. Come spiega il Corriere della Sera, l'Inter ha fretta perché deve poi destinare quanto ricavato all'operazione Lukaku.

Oltre all'Arabia, che ha fatto tempo fa una maxi-offerta a Lukaku e al Chelsea, c'è la possibilità di accordarsi con la Juventus. "Un mega scambio, approfittando della situazione assurda in cui si trova Vlahovic - si legge sul Corsera - Il serbo, arrivato a Torino a gennaio dello scorso anno con un investimento di 80 milioni complessivi e fra squilli di tromba, non è precisamente in una corrispondenza di amorosi sensi con Allegri. Potrebbe essere il 23enne il big da sacrificare sull’altare della sostenibilità e Londra — oltre a Parigi in caso di partenza di Mbappè e Monaco di Baviera qualora non arrivasse Kane — sarebbe la sua destinazione. I blues ci hanno provato ma finora l’operazione si è perlopiù scontrata con la ritrosia di Lukaku ad accettare destinazioni diverse dall’Inter".

Chiaramente va capito quanto altro ancora aspetterà Lukaku.