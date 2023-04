Doppia tegola per la Roma dopo il match col Feyenoord: si fermano Smalling e Wijnaldum. E Mourinho dovrà farne a meno per alcune settimane. Per entrambi si tratta di lesione ai flessori. "Per Smalling il problema è più grave perché la smagliatura nel muscolo è più profonda. Significa almeno tre settimane di stop.

Significa che il suo obiettivo ragionevole a oggi sembra la semifinale di andata di Europa League, in programma l’11 maggio. Salvo complicazioni, chiaro. Wijnaldum potrebbe rientrare un po’ prima ma comunque salterà l’Atalanta, domani sera. E probabilmente anche il Milan sabato prossimo", spiega il Corriere dello Sport. L'olandese, quindi, proverà ad esserci con l'Inter il 6 maggio.