Riccardo Trevisani, interpellato sul rendimento di Immobile, ha fatto un paragone, o meglio, una previsione: "Ciro Immobile è un giocatore che può avere ancora 3-4 di carriera al massimo livello. Con Simone Inzaghi nel 3-5-2 attaccando la profondità ha fatto 30 gol all'anno per varie stagioni ne avrebbe fatti anche all'Inter con Inzaghi quest'anno o in altre squadre che giocano in maniera diversa. Ha bisogno di giocare in uno spartito che gli si addica", ha detto a Cronache di Spogliatoio.