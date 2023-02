La UEFA e la UEFA Foundation for Children hanno effettuato una prima donazione di 200.000 euro per le operazioni umanitarie a favore delle vittime dei terremoti di lunedì scorso in Turchia e Siria. L'organo di governo del calcio europeo ha donato 150.000 euro alla Federcalcio turca (TFF), mentre la UEFA Foundation for Children ha stanziato 50.000 euro per Bonyan Organization e Tiafi (Team international Assistance for Integration), due organizzazioni non governative impegnate in prima linea in Turchia meridionale e Siria. Inoltre, Nyon sta coordinando gli sforzi delle sue federazioni per contribuire a un fondo di soccorso congiunto UEFA-UEFA Foundation.

"La UEFA offre questa prima donazione per un'immediata risposta umanitaria a questa orrenda tragedia - ha dichiarato venerdì il presidente UEFA Aleksander Čeferin -. Voglio anche ringraziare le nostre federazioni per la reazione pronta e compassionevole e l'assistenza offerta a coloro che sono stati colpiti da questo terribile evento".