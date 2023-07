La Ternana è ancora in attesa di notizie da Milano rispetto al futuro di Niccolò Corrado, laterale mancino classe 2000 acquistato a titolo definitivo la scorsa estate dall'Inter, che però si era garantita nell'accordo il diritto di riacquisto. "L’Inter non ci ha più fatto sapere nulla, ma se decidesse di esercitare il diritto di ricompra non potremmo opporci", ha spiegato Luca Leone, direttore sportivo dei rossoverdi, ai giornalisti de La Nazione.