Intervistato dai cronisti a margine del 'Lombardia World Summit 2023 di Milano', Antonio Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha fatto una deviazione dalla politica per parlare di calcio, lui che è tifoso della Juve: "Mi fate dire 'fino alla fine forza Juventus' qui a Milano? Non so come finirà domenica, non sono il Mago Otelma. L'Inter sta giocando molto bene, è una grande squadra. Io stimo tantissimo Marotta, lo considero uno dei migliori dirigenti non solo sportivi del nostro Paese.

Ho detto che sotto la sua guida l'Inter avrebbe vinto molto, purtroppo l'Inter è una squadra fortissima; spero che domenica lo sia meno. Sanno tutti che sono juventino, poi ho un pezzetto di cuore per il Frosinone avendo la mamma ciociara".