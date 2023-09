Un milanese, o giù di lì, per il derby della Madunina. Sarà il 36enne Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, il direttore di gara che avrà l'onere e l'onore di dirigere la supersfida di sabato a San Siro tra Inter e Milan. Sozza ha incrociato in carriera i nerazzurri per tre volte, e sin qui è stato percorso netto con altrettanti successi: 3-1 contro la Roma nell'aprile 2022, 2-1 in casa del Sassuolo nell'ottobre dello stesso anno e 1-0 contro il Napoli nel match dello scorso 4 gennaio.