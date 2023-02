Si sono concluse le partite di Europa e Conference League, con fischio d'inizio alle 18.45 e valide per l'andata dei rispettivi playoff. In campo anche due squadre italiane, la Roma di Mourinho e la Fiorentina di Italiano. Jovic e Cabral, autori entrambi di una doppietta, trascinano la squadra viola in Portogallo: 0-4 il risultato finale per la Fiorentina che così ipoteca il passaggio al turno successivo. Sfortunati invece i giallorossi di Mourinho che, dopo aver colpito due legni con Cristante e Belotti, subiscono al 89esimo la rete del Salisburgo: 1-0 il risultato finale. Negli altri match spicca il 2-2 tra Barcellona e Manchester United.

I risultati di Europa League:

Ajax-Union Berlino 0-0

Barcellona-Manchester United 2-2

Salisburgo-Roma 1-0