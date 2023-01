Intervenuto ai microfoni di Vikonos Tv, l'ex attaccante di Napoli e Messina Roberto Sosa ha offerto la sua analisi del match di San Siro di mercoledì: "L’Inter ha meritato di vincere, ma dal punto di vista del gioco non l’ho trovata mica straordinaria. Cosa non ha funzionato per il Napoli a San Siro? La forza del Napoli è sempre stata sugli esterni; rendo merito all’Inter che ha saputo imbrigliare Kvicha Kvaratskhelia con Milan Skriniar e Matteo Darmian, dall’altro lato Alessandro Bastoni e Federico Dimarco hanno bloccato Matteo Politano. Dopo il gol di Edin Dzeko il Napoli è sparito e non ha fatto molto, l’Inter l’ha messa sul piano fisico e ha giocato in verticale su Lukaku e Dzeko, loro puntavano su questo, difesa e ripartenza, complimenti per i tre punti ma il gioco non s’è visto. Il primo tempo è stato da zero a zero, o da 1-1, il Napoli ha fatto possesso palla e qualche possibilità l’ha avuta, il secondo tempo abbastanza brutto e mi ha dato l’impressione che si accontentasse del pareggio.