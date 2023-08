Nella sua intervista odierna a La Repubblica, Claudio Ranieri parla anche di uno dei temi che hanno preso piede negli ultimi anni: la costruzione del gioco dal portiere. "Non sopporto che per forza di cose si debba iniziare l’azione dal basso. Non lo capirò mai - dice -. Tanto poi tutti studiamo come impostano gli altri e cerchiamo subito di rubare palla. All’oratorio giocavo a basket e il gioco era prendere e tirare: perché devo tenere per ore la palla invece di farla arrivare il prima possibile a quelli che negli ultimi 20 metri fanno la differenza? L’azione più bella è rinvio del portiere, tiro, gol. Rapido e indolore".