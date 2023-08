Intervenuto sulle colonne di Famiglia Cristiana, l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri ha detto la sua sulle candidate per la griglia d'arrivo della stagione che sta per iniziare: "Chi vedo favorite per vincere lo Scudetto? Le solite. Il Napoli, squadra da battere, anche se non sarà facile rivincere. Il Milan e l'Inter. La Roma che vorrà entrare in Champions. La Juventus che, esclusa dalle Coppe darà tutto in campionato. Nel gruppo c'è anche la Lazio e, tra le sorprese, indicherei l'Atalanta".