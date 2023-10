La non stretta di mano colta dalle telecamere nel tunnel dello stadio Via del Mare alla sua assistente Francesca Di Monte prima della partita contro il Sassuolo può andare a costare un turno di stop all'arbitro Juan Luca Sacchi. Ma a provare a stemperare i toni della questione arrivano le dichiarazioni della stessa Di Monte che difende il direttore di gara di Macerata: "Mi dispiace che sia stato definito un caso un semplice gesto di fraintendimento: ho letto parole grosse verso un collega che non ha avuto nessuna mancanza di rispetto e verso un gesto istintivo che invece è stato definito sessista" ha raccontato Di Monte all'ANSA.