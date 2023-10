Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale italiana che, dopo pranzo, partirà alla volta di Bari, dove domani sera affronterà Malta nel primo impegno di questa finestra internazionale sulla strada verso Euro 2024. Alla seduta di rifinitura ha preso parte anche Stephan El Shaarawy, convocato da Luciano Spalletti dopo che Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro assieme a Sandro Tonali per i noti fatti delle ultime ore. Assente anche il laziale Mattia Zaccagni, il quale resterà al Centro Tecnico Federale per allenarsi con uno staff dedicato.

Discorso opposto per Federico Chiesa, che farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley.