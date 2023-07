Arrivano anche le condoglianze da parte della RFEF, la Federcalcio spagnola, per Luis Suarez, che con la maglia della Nazionale iberica conquistò l'Europeo nel 1964 e da ct fu artefice della vittoria dell'Under 21 agli Europei del 1986, oltre a guidare le Furie Rosse ai Mondiali di Italia '90. Ricordando i suoi trionfi, la Federcalcio spagnola scrive un semplice: "Riposa in pace, Luisito, una delle più grandi leggende del nostro calcio".

Desde la RFEF queremos transmitir nuestro pésame a todos los familiares y allegados de Luis Suárez Miramontes.



Primer Balón de Oro español, Campeón de Europa en 1964, seleccionador nacional y una de las mayores leyendas de nuestro fútbol.



Descansa en paz, Luisito. pic.twitter.com/Q4IqYj0Lma — RFEF (@rfef) July 9, 2023