Dopo il pari contro la Samp, il Monza di Raffaele Palladino è l'unica squadra del campionato italiano ancora imbattuta nel 2023. Dopo il 2-2 rimediato contro la squadra di Dejan Stankovic, i brianzoli si preparano ad affrontare il Bologna di Thiago Motta a cui il tecnico Palladino, in conferenza stampa, porge i suoi complimenti: "Sta confermando le capacità che ha dimostrato lo scorso anno. Il Bologna viene da tre risultati utili consecutivi, è in un grande momento di salute e fiducia. Noi abbiamo un bellissimo rapporto, tanti ricordi sin dai tempi del Genoa, mi farà piacere domani affrontare un amico". Durante la conferenza alla vigilia del Bologna, l'allenatore del Monza rassicura anche su Stefano Sensi .

Come sta Sensi? È recuperato?

"Stefano Sensi sta bene, ha lavorato il triplo del normale per tornare il prima possibile. Per noi è fondamentale. Per la partita di Bologna è a disposizione".