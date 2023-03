"Questa è un’amministrazione che fa finta di essere ‘green’. Il sindaco doveva subito dire ‘non se ne parla neanche'" tuona Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi sulla questione San Siro e sulla possibilità di costruire lo stadio del Milan nell’area dell’ippodromo. "Questa è una colata di cemento in un’area verde, è una roba inaccettabile da tutti i punti di vista. La Maura è un’area privata di Snaitech, che la venderà, immagino, a un fondo speculativo che ci potrà fare quello che vuole, ma dentro alle regole del comune. E quell’area è dentro al parco sud e destinata ad attività sportive. Ora, spero che uno stadio, più un centro commerciale, più le torri residenziali, non vengano giudicate come attività sportive" ha dichiarato all'Agenzia Dire.