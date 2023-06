Un tormentone di mercato che oggi si riapre pure in quota: la caccia della Juventus a Sergej Milinkovic Savic riparte anche stavolta, visto il contratto del giocatore in scadenza tra un anno. L'ultima possibilità di Lotito di monetizzare il talento serbo si riflette innanzitutto nelle valutazioni sul cambio di squadra, con l'addio del Sergente alla Lazio dato a 1,37 su Planetwin365.

Un'offerta ai minimi che in tabellone apre la caccia alla nuova squadra del centrocampista: è proprio qui che negli ultimi giorni la Juve ha fatto un balzo in avanti, passando dal 4,50 della scorsa settimana al 3 attuale. I bianconeri incombono ora sull'Inter, su Sisal ancora prima scelta a 2,50, mentre come prima opzione estera i bookmaker dicono Paris Saint Germain a 9 volte la posta.