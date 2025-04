Lothar Matthäus si è espresso anche nella sua rubrica su Sky Sports Deutschland sulla partita di questa sera tra Bayern Monaco e Inter. Focalizzandosi in particolare sulla presenza di Thomas Müller, arruolato nonostante l'annuncio del suo addio al club dopo 25 anni: "Secondo me sarà più di un buon sostituto di Jamal Musiala. Per me Müller non è un giocatore che entra dalla panchina o che gioca contro squadre diverse solo perché gli altri sono infortunati o perché la classifica lo consente. Anche a un'età avanzata, ha ancora qualità e un'enorme quantità di esperienza".

Vincent Kompany dovà fare a meno anche di Dayot Upamecano e Alphonso Davies. Matthäus non vede tuttavia motivi di preoccupazione: "Hanno ancora tanta qualità in campo e sono meglio attrezzati dell'Inter, soprattutto in attacco". Ma non sottovaluta affatto i nerazzurri, indicando in particolare due giocatori da tenere sott'occjio: "Yann Sommer è diventato un pilastro dell'Inter e questo è anche un merito di Simone Inzaghi. E bisogna stare attenti a Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter è probabilmente il giocatore più forte, ma è soprattutto lo spirito di gruppo a rendere così forti gli italiani".