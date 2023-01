Vi ha detto qualcosa l’arbitro al momento del gol annullato? "No, eravamo tutti confusi perché lui deve aspettare un po’. Quello che ci hanno detto prima del campionato è che l’arbitro può aspettare almeno 3 secondi per far finire la giocata, in questo caso era pure un calcio piazzato quindi è ancora peggio".

Che periodo è per te?

"Bellissimo per me a livello personale perché aver vinto il Mondiale dopo tanto tempo per l’Argentina è bellissimo, ma come ho detto in conferenza sono con la testa all’Inter. Oggi me ne vado a casa molto arrabbiato, abbiamo perso punti importanti per noi".

Ci credi nello scudetto?

"Certo, credo a tutto perché manca tanto. Ma dobbiamo migliorare, perché per vincere devi fare la differenza in tutti gli aspetti".