Il pressing dell’Arabia Saudita nel mondo del calcio è solo cominciato e sebbene la prima grande finestra di mercato del mondo asiatico si sia conclusa, i sauditi continuano a spingere. Secondo quanto riferito da Sportitalia, la Saudi Pro League è pronta a cambiare le norme che regolano i trasferimenti in entrata dei calciatori stranieri. L'intento è quello di alzare il limite massimo di giocatori stranieri per ogni squadra, attualmente fissato a otto, portandolo fino a un massimo di dieci giocatori. Una modifica che il calcio occidentale osserva da lontano, non senza un pizzico di preoccupazione.