Allegri fa i calcoli per il Derby d'Italia. Il tecnico della Juventus sembra infatti intenzionato a lasciare a riposo il diffidato Danilo oggi contro l'Empoli, schierando Gatti, Bremer e Alex Sandro in difesa. L'obiettivo è non rischiare la squaifica del brasiliano per la sfida contro l'Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.