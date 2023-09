Dopo la sosta, il prossimo 16 settembre, l'Inter andrà a caccia del quinto successo in cinque derby nel 2023 per chiudere un anno perfetto per quanto riguarda la supremazia di Milano. Finora, la squadra di Simone Inzaghi ha battuto i cugini del Milan in Supercoppa italiana, al ritorno in campionato e nella doppia sfida di Champions League. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport.