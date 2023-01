Fabiano Parisi non lascerà l'Empoli a gennaio. Questo, almeno, quanto detto dal presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, durante la chiacchierata con i colleghi di TMW in cui si è parlato anche del terzino accostato all'Inter: "Bisognerebbe trovare un terzino forte e servirebbe un'opportunità per lui e per noi, in questo momento credo di no. Secondo me questi ragazzi devono ancora completare il proprio percorso di maturazione tecnica, ma credo che anche lui sia destinato a diventare uno dei migliori terzini del campionato.