Cinque vittorie in cinque derby nel 2023 con un solo gol subito: Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è diventato uno specialista delle stracittadine contro il Milan. Anzi, dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni conia un nuovo epiteto per il tecnico piacentino: 'Il dentista del derby' è il titolo del suo commento, dove evidenzia come Inzaghi prepari troppo bene le partite che contano: "Quando il gioco si fa duro, la sua testa lo diventa ancor di più e il tecnico si appoggia sulle sue granitiche certezze, sapendo però giocare anche con motivazioni, esperienza, personalità e intensità.

E se il Milan in novantacinque minuti è "passato dal moneyball al manitaball", i meriti di Inzaghi rimangono comunque ben evidenti ai più".