Si è riunito ieri a Cipro il Comitato esecutivo della UEFA che ha deciso per la riammissione, nelle competizioni patrocinate dal massimo organo del calcio europeo, delle squadre giovanili russe. a patto che siano composte da soli calciatori minorenni. Per quanto riguarda la FIFA, riferisce Calcio e Finanza, non si è registrato nessun cambiamento in merito alle disposizioni adottate nell’ultimo anno e mezzo.

La Federcalcio inglese (FA), secondo Sky UK, ha già manifestato la volontà di non disputare eventuali partite contro le selezioni giovanili russe.