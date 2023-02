Cena di gala a Milano per alcuni club dell'ECA, presenti diversi dirigenti dei principali top club europei. A fare gli onori di casa il presidente dell'Inter Steven Zhang e l'ad nerazzurro Alessandro Antonello. Secondo quanto riportato da Sky Sport presenti anche il numero uno dell'ECA e presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi e altri dirigenti come Edwin van der Sar per l'Ajax e Oliver Kahn per il Bayern Monaco.