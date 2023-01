C'è un po' di Francia e tanta Roma nell'intervista rilasciata ai cronisti da Vincent Candela, ex terzino dei giallorossi, a margine della presentazione della collezione Panini 2022-23. Tra i temi trattati anche le ambizioni che deve avere la squadra capitolina in questa stagione dopo aver vinto la Conference League nella scorsa: "La Roma non è stata costruita per vincere lo scudetto. Penso al Napoli o all'Inter che hanno rose più ampie; idem il Milan. Quindi sta lottando per l'obiettivo della società, che è la qualificazione in Champions", le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.