C'era anche il nome di Yassine Bounou tra i possibili sostituti di Yann Sommer, che ha lasciato il Bayern Monaco per approdare all'Inter. La conferma arriva dal portiere della Nazionale marocchina ai microfoni di Canal Sur Radio: "Il Bayern era in contatto con il Siviglia. Mi hanno chiesto di aspettare e hanno detto che avrebbero mandato un'offerta, ma nel frattempo continuavano ad apparire altri nomi".

Tutto si è arenato per la richiesta di 20 milioni da parte del Nervion: "In questo momento è difficile investire in persone come me che ho 32 anni; non è facile per il Bayern e per qualsiasi altra squadra. In quel momento stavo aspettando ed è arrivata l'offerta dell'Al-Hilal", ha concluso.