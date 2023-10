L'analisi acuta di Roberto Boninsegna trova spazio quest'oggi sulle pagine del Quotidiano Sportivo. Concentrazione, in primis, su Lukaku: "Premetto che io sono interista e so che i tifosi nerazzurri lo aspettavano coi fischietti a San Siro, a mio avviso, Lukaku avrebbe dovuto giocare di più rispetto a quanto successo nell’ultima finale di Champions League. Uno così deve esserci in un appuntamento così importante, deve uscire quando non ne può più. Invece è entrato nel secondo tempo e credo non abbia dovuto fare nemmeno la doccia...".

La finale ha influito?

"Non lo so, magari è stata anche una questione di soldi. A me, in ogni caso, è spiaciuto vederlo andare via perché la coppia con Lautaro mi piaceva".