Lunga intervista ai microfoni di TMW per Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna. Il dirigente sportivo ha parlato anche del futuro di Thiago Motta, allenatore accostato a diversi top club come Inter e PSG: "È stato la lui la prima scelta, una decisione condivisa con il presidente e la dirigenza, qui lavoriamo di gruppo - ha ammesso Sartori -. E soprattutto una scelta decisa, l'abbiamo individuato e siamo partiti senza altre alternative. Come lo descriverei? Sono più d'uno gli aspetti da raccontare di Thiago Motta, non puoi fermarti a una componente sola. È un grandissimo lavoratore, un professionista intelligente e attento ai particolari, per cominciare. E con delle bellissime idee di calcio".

Sulle voci su Inter e PSG: "Non posso dirlo, non conosco quelle realtà. Però conosco lui e posso dirvi che ci arriverà. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, ripartire e cercare di fare un buon campionato. Il massimo di quanto possiamo".