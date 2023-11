In casa Bologna tiene banco il futuro di due giocatori che sin qui hanno fatto le fortune della squadra rossoblu come Lewis Ferguson e soprattutto Joshua Zirkzee. Alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico felsineo Thiago Motta fa capire di essere pronto ad accettare ogni soluzione: "E' presto per parlare di mercato però abbiamo ragazzi come Lewis e Ferguson che sono molto talentuosi. Io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Nico Dominguez o Marko Arnautovic. E' chiaro che ci sono le società che si devono mettere d'accordo, pensando anche al futuro della squadra.

Ma non sarò io a dire a un giocatore di non partire se è quello che vuole. Le scelte, però, devono essere condivide e corrette per tutti".