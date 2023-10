"Al momento attuale, è più vicina l'Inter del Milan alla seconda stella. La rosa è molto ben fatta, Marotta e soci hanno lavorato egregiamente in questo senso". A parlare è Alberto Bigon, ex giocatore e tecnico dei rossoneri, intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport. "Inter-Roma? Condivido il pensiero di chi parla degli infortuni e delle difficoltà che hanno le squadre che fanno le coppe e non hanno una rosa così importante", ha aggiunto Bigon.