Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, è stato accostato negli ultimi giorni di mercato all'Inter. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico Julian Nagelsmann: "Mi piace lavorare il più possibile con chi fornisce ottime prestazione e lui lo fa. Il suo futuro? Dipende da tante cose, ma siamo contenti. Benjamin è un giocatore molto affidabile e ha giocato bene anche quando le cose non andavano per il meglio,soprattutto nella passata stagione". Sul giocatore anche il Barcellona: il suo contratto scade a giugno 2024.